الجمعية العمانية لطب القلب تدرب أطباء المحافظات على أمراض كهربائية القلب وتشخيصها

في المحليات 7 مايو,2019 نسخة للطباعة

لزيادة كفاءة التحويل للمركز الوطني لطب وجراحة القلب

كتب ـ وليد محمود :

بهدف تدريب الأطباء على كيفية تقديم العناية والرعاية لمرضى كهربائية القلب وفسيولوجية القلب عقدت الجمعية العمانية لطب القلب حلقة عمل حول آخر المستجدات في مجال كهرباء القلب وطب القلب الفسيولوجي بحضور الدكتور كاظم بن جعفر سليمان رئيس الجمعية والدكتور قاسم السالمي مدير عام المستشفى السلطاني والدكتور محمد الديب مدير الجمعية بمشاركة عدد من الأطباء والفنيين العاملين في هذا المجال .

الدكتور سعيد بن محمد الهنائي استشاري أول أمراض القلب والشرايين بمجمع ديوان البلاط السلطاني الطبي نائب رئيس الجمعية العمانية لطب القلب أشار إلى أن الجمعية العمانية لطب القلب تهدف إلى زيادة التوعية وتطوير المعلومات لدى الكوادر الطبية المشاركة كالأطباء للاستفادة من تراكم المعلومات المستمرة والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الأطباء في مجالات الطب المختلفة والاطلاع على آخر المستجدات في مجال أمراض القلب وما يتعلق بها من أمراض أخرى .

من جهته أوصح الدكتور إسماعيل بن عبدالله بن علي العبري استشاري أمراض كهربائية القلب في المركز الوطني لطب وجراحة القلب أن هذا اليوم العلمي يتم مرة كل ثلاثة أشهر بمختلف محافظات السلطنة لتعليم أطباء العموم والباطنة وأطباء الأطفال كيفية قراءة تخطيط القلب والحالات التي يجب تحويلها للمركز الوطني لطب وجراحة القلب وتوسعة أفقهم ومداركهم في مجال التعرف على مرض اضطراب

النبض وكهربائية القلب وخصائص تلك الأمراض ومعالجتها بالطريقة الصحيحة وتغطية جميع حالات نبض القلب والتشخيص والأمراض الوراثية المرتبطة باضطراب القلب خاصة للحالات التي تؤدي إلى الوفاة والتعرف عليها قبل حدوثها فيما تحدثت الدكتورة غالية المحني عن طرق التحويل للمركز وخصوصا لوحدة كهربائية القلب في المركز والرجفان الأذيني وكيفية تشخيصه وعلاجه

من جهته أوضح الدكتور محمد بن نجيب الرواحي استشاري كهرباء القلب بمستشفى الجامعة والمركز الوطني لطب وجراحة القلب والذي ألقى الضوء على الفحوصات التي يتم عملها لمرضى اضطراب نبضات القلب ومن ضمنها فحص الجهد وطرق علاج الضربات البطينية وارتجاف البطين الكهربائي والتسارع البطيني والأجهزة القلبية وطرق زراعتها وطرق التعرف على تخطيط القلب واختلاله في المرضى والذين لديهم أجهزة قلبية مساعدة والتعرف على هذه الحالات بصورة أسرع من السابق خاصة ما تحتاج إلى علاج فوري ولا تستطيع الانتظار وطرق التحويل للمركز الوطني لطب وجراحة القلب الذي يعتبر المركز الوحيد في السلطنة الذي لديه خدمة كهربائية القلب والمتوفرة طوال الـ 24 ساعة وهذه الحلقات ساعدت أطباء المحافظات للتعرف على هذه الحالات لذلك صارت الرعاية الطبية لهذه الحالات عالية جدا بصورة أحسن من السابق .

وهذه الحلقة تحاول زيادة المعرفة في ثلاث نقاط أساسية وهي معرفة كيفية تشخيص الحالات التي تعرض عليهم والثانية بعد التشخيص التعرف على كيفية العلاج والثالثة التعرف على متى يتم تحويل المرضى إلى المركز الوطني لطب وجراحة القلب والفحوصات التي يمكن عملها لاكتشاف المرض وكتابة العلاج وتحويل المرضى وهذا أفضل للمرضى خاصة إذا كانوا معرضين لخطر الوفاة.

فيما أشارت طاهرة بنت خالد الزدجالية مدربة سريرية في المركز الوطني لطب وجراحة القلب إلى أن هذه الفعالية فرصة فريدة لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية للتعرف على آخر المستجدات في علاج حالات اعتلال كهربائية القلب من خلال مناقشة بعض الحالات التي تم علاجها في المركز الوطني لطب وجراحة القلب من قبل الطاقم الطبي والفني والتدريبي وذلك ضمن الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعية العمانية لطب القلب لتطوير عمل الأطباء.