وزير الصحة يتسلم رسالة من نظيرته التونسية

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام وزارة الصحة صباح أمس سعادة نور الدين الـري سفير الجمهورية التونسية المعين لدى السلطنة.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين كما قام سعادة سفير الجمهورية التونسية المعين لدى السلطنة بتسليم معاليه رسالة من معالي الدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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