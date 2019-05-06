“صحيدا ووادي الحواجر” بوادي بني عمر .. بلدتان وسط الهدوء واعتدال الأجواء في الشتاء...

في المحليات 7 مايو,2019 نسخة للطباعة

قاطنوها يطالبون بعدد من الخدمات

كتب _ صلاح بن سعيد العبري :

بلدتا صحيدا ووادي الحواجر في وادي بني عمر تقعان على الطريق الذي يربط ولاية عبري بولاية صحم وتتميزان باعتدال الأجواء شتاء وصيفا كما يعتبر مكاناً للهدوء بعيداً عن صخب المدن ويوجد في بلدة صحيدا بعض التكوينات الصخرية وعدد من الكهوف ككهف جوار قرقفان الذي يتسع لقرابة ٣٠٠ شخص كما يوجد بها عدد من المواقع الأثرية التي تم استخدامها قديما وفي وادي الحواجر عين رسيغ التي تتميز بجريان المياه لمدة سبعة أيام لينقطع بعدها لمدة ٧ أيام أخرى.

سليمان بن سالم المعمري أشار إلى أن الأهالي يقضون كثيرا من الوقت بين بساتينهم الخضراء ويعتمد الأهالي في ريّ حقولهم ومزارعهم على مياه الأفلاج ونشكر الجهات المختصة على صيانة الأفلاج في فترة سابقة حيث يهتم الأهالي بزراعة أصناف من المزروعات أبرزها النخيل بأنواعها كالخلاص والخنيزي والفرض وغيرها وعدد من المحاصيل كالتين والفرصاد والموز والحمضيات وغيرها من الفواكه والخضراوات التي تمتد على سفح الجبل لمسافة طويلة.

صالح بن سعيد المعمري طالب بمعالجة ضعف وبطء شبكات الاتصالات المحمولة في بلدتي صحيدا ووادي الحواجر حيث تلبي احتياجاتهم لمواكبة تغيرات العصر الذي يعتمد على الاتصالات وخدمات الإنترنت .

أما محمد بن سالم المعمري قال : خدمات الاتصالات لا تلبي احتياجات أهالي المنطقة لأنها غالبا ما تكون ضعيفة جدا ولا يمكن استخدام الإنترنت أو التواصل عبر الواتساب أو شبكات التواصل الأخرى أو حتى إجراء مكالمة إلا في بعض الأماكن المعينة التي يتعارف عليها الأهالي .

من جانبه قال غدير بن حمد المعمري : إننا مرتبطون بالمكان رغم وعورته وتضاريسه الصعبة أما عن شبكتي الكهرباء والطرق فإنهما تتوفران في البلدتين مما يسهل ذلك علينا التنقل لمحافظتي الظاهرة وشمال الباطنة ومع وجود شبكات الطرق نطالب وزارة النقل والاتصالات بتوفير أعمدة إنارة على مداخل البلدتين ليسهل حركة القيادة الليلية والحد من وقوع الحوادث المرورية .