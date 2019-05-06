تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالوسطى

هيماء- من مبارك الحرسوسي:

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى بتكريم الطلبة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2018 / 2019 م تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبد الله اليعقوبي محافظ الوسطى حيث تم خلال الحفل تكريم أكثر من 80 من الطلبة والمعلمين ومديري ومديرات المدارس الحائزين على المراكز الثلاث الأولى على مستوى المحافظة لتشجيع الطلبة على حفظ كتاب الله وتلاوته .

بدأت فعاليات الحفل بكلمة لحمد بن سيف الشرجي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية أشاد فيها بجهود حفظ كتاب الله تعليما وتعلما ودراسة بعد ذلك تم تقديم فقرة لنماذج من تلاوة الطلاب قدمها الطلبة الحاصلون على المراكز الأولى بالمسابقة ثم عرض مرئي بعنوان (الحلم2) يجسد أهمية المسابقة وطرق المشاركة فيها ونشر فضل حفظ كتاب الله بين أفراد المجتمع وفي ختام الحفل تفضل سعادة الشيخ راعي الحفل والدكتور سالم المعشني بتكريم المشاركين .

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