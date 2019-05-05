تدشين مشروع السهم الوقفي (بابك للعطاء وزادك للآخرة) بنزوى

في المحليات 6 مايو,2019 نسخة للطباعة

الأول من نوعه على مستوى ولايات الداخلية

أحمد السيابي : الوقف تتجلى فيه أسمى معاني التعاون والتكاتف وهو معلم من معالم الحضارة الإسلامية

تغطية ـ سالم بن عبدالله السالمي:

تم أمس تدشين مشروع السهم الوقفي بولاية نزوى الذي نظمته إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية وذلك بالمعهد العالي للقضاء بولاية نـزوى تحت شعار (بابك للعطاء وزادك للآخرة).

رعى الحفل سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء بحضور عدد من المهتمين بهذا الجانب.

وقد أوضح سعادة راعي الحفل بأن الوقف في الإسلام له دور كبير في تآلف الناس وتعاضدهم وتحقيق الألفة والمحبة بينهم، كما أكد على أهمية الأوقاف حيث تتجلى فيه أسمى ترجمة لمعاني التعاون والتكاتف من الأوقاف التي وجدت لخدمة الإنسانية والوقف أهم معلم من معالم الحضارة الإسلامية لأن فيه الترابط وتكون العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم وقد نمت الأوقاف على مدار التاريخ فكانت خدمة للإنسانية والدين والمجتمعات سواء في تقديم الخدمات العلمية والتعليمية والعلاجية ومساعدة المحتاجين كلٌّ حسبَ حاجته لذلك صار الوقف من أهم ركائز الحضارة الإسلامية ولكن مع الأسف تقلصت موارد الأوقاف واختفت أعيان الأقاف بفعل التعديات التي حصلت عليها وعندما كثرت التعديات قبض الناس عن وقف أموالهم وهذا الفعل من أعظم المفاسد فكم من الأوقاف في السلطنة اختفت نتيجة التعدي عليها ومع ذلك هناك مبادرات طيبة في العناية بالأوقاف وتنميتها واستثمارها، وما هذا المشروع الذي يحتفى بإشهاره سوى نوع من أعمال الخير التي يسعى إليها المسلم.

وكان الحفل قدأ بدأ بكلمة ألقاها الدكتور قاسم بن سالم آل ثاني قال فيها: جاءت فكرة إنشاء السهم الوقفي استجابة لما يتطلبه الواقع في منظومة الوقف وملخص ذلك في ثلاث نقاط أولها التنظيم، حيث يطلب الواقف بوقفه الخيري الثواب فيقصد الواقفون جهات البر للوقف عليها غير أنه يغيب التنسيق بين الواقفين في المصالح التي يوقفون عليها وتحقيق ذلك التنسيق بجهود الأفراد الواقفين من الصعوبة بمكان والواقع يشهد بذلك إذ تجد بعض المصالح تكدست لها الأوقاف حتى فاضت عن حاجتها ومصالح أخرى فقيرة لاتجد من الريع ما يسد احتياجاتها ونظرة سريعة في أوقاف المساجد مثلاً تبين هذا التفاوت بوضوح، فالسهم الوقفي العام للولاية سيعمل على السعة في الموقوف عليه لعموم الأهداف المحددة له ومنه المساجد عامة وهو ما يتيح المرونة في صرف ريع الوقف في المصلحة حسب الحاجة، وكما يحقق السهم الوقفي هذا الجانب التنظمي من جهة فإنه يحقق من جهة أخرى خدمة للواقفين المساهمين بحيث تذهب إسهاماتهم الوقفية لمصالح محتاجة فعلاً ولا شك أن ذلك من أهداف الواقف الذي يعلم أنه بتلمسه الحاجة الفعلية فيما يوقف عليه ينال الثواب والفضل الأكبر، كذلك التعاون الذي فيه قوة وبركة يفتح السهم الوقفي باب الشراكة لجميع أبناء المجتمع وهذا يعود بالنفع على الموقوف عليه من ناحية وعلى الواقفين من ناحية أخرى، فهو يحقق رأس مال أكبر من الوقف الفردي عادة وبالتالي يخدم مصالح أكثر وبصفة أفضل، كما يفتح باب الوقف للجميع فيمنح كل راغب في الخير فرصة الإسهام في الوقف بما تيسر له مهما قل ليكون شريكا في خدمة المصلحة ونيل الثواب والإدارة الجماعية فبلا شك أن رأي الجماعة أقوم من رأي الفرد ستضطلع بإدارة السهم الوقفي لجنة مشتركة من المجتمع وإدارة الأوقاف بالمحافظة طلباً للحصول على أفضل النتائج المرجوة منه بتظافر الجهود والخبرات وترحب اللجنة كذلك بالآراء والمقترحات التي يقدمها أبناء المجتمع.

وقد دشّن المشروع بأول تبرع من قبل إحدى صاحبات الأيادي البيضاء بولاية نـزوى من خلال قطعة أرض سكنية للسهم الوقفي.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً، بعدها قام سعادته بتكريم الجهات الداعمة والمساهمة في تأسيس المشروع، ثم قدم مدير أوقاف الداخلية هدية تذكارية لراعي الحفل.