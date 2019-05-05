استعراض مجالات التعاون العسكري بين السلطنة والمملكة المتحدة

في إطار العلاقات الثنائية بين السلطنة والمملكة المتحدة استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني صباح امس الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، وتم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة، من جانبه أشاد الفريق أول رئيس أركان الدفاع البريطاني بمتانة العلاقة مع السلطنة إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وسعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح امس الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى السلطنة.

ورحب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني متمنياً له زيارة موفقة للسلطنة، وقد تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين السلطنة والمملكة المتحدة وتعزيزه.

حضر المقابلة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها من الجانب البريطاني سعادة السفير هامش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع البريطاني.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس الفريق اول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني.

في بداية المقابلة رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، كما تم تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن سيف بن حمدان البوسعيدي مدير عام الإستخبارات العسكرية المشتركة والأمن الوقائي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.