تدشين نظام الموارد البشرية (مورد) بوزارة البيئة

في سعي وزارة البيئة والشؤون المناخية في تقديم خدماتها الكترونياً، وتسهيل نظام الاجراءات في الخدمات المقدمة للموظفين وفق توجه الحكومة نحو التحول الالكتروني، قامت الوزارة أمس بتدشين نظام المورد وهو نظام يتم من خلاله تقديم الخدمة الذاتية لجميع الموظفين وانهاء اجراءاتهم ومعاملاتهم التي يرغبون بها من دوائر الوزارة دون الحاجة إلى زيارة الدائرة.

جاء تدشين النظام تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل الوزارة بحضور سعادة ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺑﻲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺸؤﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ بمشاركة عدة جهات حكومية.

ويأتي تدشين نظام المورد بهدف تحسين وتطوير كافة الإجراءات في الوزارة، بما يتوافق مع رسالة الوزارة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين إلكترونياً، ويشمل الخدمات الداخلية المقدمة للمتعامل الداخلي (الموظفين)، مع دليل متكامل لخدمات الموارد البشرية التي تقدمها الوزارة للموظفين، وهناك تنسيق تم بين الوزارة والمعنيين في وزارة الخدمة المدنية، بما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية.

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