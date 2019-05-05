بلدي مسقط يستعرض تفعيل دور السبلة في المجتمع العماني وتشكيل فريق لمقترحات البرامج الصيفية

في المحليات 6 مايو,2019 نسخة للطباعة

صادق على تحويل بعض المواقع بمطرح إلى واجهة جذب سياحية

مسقط ـ العمانية : عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ اجتماعه الخامس لهذا العام مستضيفًا المديرية العامة لتطوير الخدمات ببلدية مسقط .

وقد اطلع المجلس من خلالها على اختصاصات المديرية وهيكلها الإداري، وأعمالها، وأهم الأهداف التي تعمل عليها، والتي جاء أهمها في تمكين وحدات البلدية من تطبيق إجراءات وأدوات تطوير الخدمات تقييم مستوى خدمات البلدية للتعرف على فرص التحسين، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات المختصة بتطوير خدمات بلدية مسقط المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في قطاع الخدمات، وبناء شراكة في التطوير المستمر للخدمات على المستوى الداخلي والخارجي، انتهاء بتسخير الإمكانيات المتاحة في وجه تحديات العمل البلدي.

وصادق المجلس على توصياته بشأن بيان المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى حول وضع السياسات والخطط والمشاريع ذات العلاقة بالعمل البلدي بالمديرية.، التي تضمنت موافقة المجلس على مخاطبة بلدية مسقط، والعمل على تحويل بعض المواقع بولاية مطرح إلى واجهة جذب سياحية من خلال إقامة بعض المشاريع الاستثمارية، وضرورة الإسراع في تنفيذ المقترحات الواردة في الخطة لعام 2019 الخاصة بتوفير المرافق الخدمية والمحافظة على النواحي الجمالية من خلال إقامة بعض المشاريع الخدمية مثل الطرق والإنارة والمشاريع التجميلية، وايجاد المزيد من التنسيق بين المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى ولجنتي الشؤون البلدية بولايتي مطرح ومسقط.

واستعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثاني لهذا العام بعد استعراضها لأعمال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وتفعيل دور السبلة في المجتمع العماني؛ لما لها من دور في بث القيم والعادات القديمة والمحافظة عليها، بحيث يتم فيها إقامة المناشط والمحاضرات والندوات التوعوية، و اقتراح تشكيل فريق يتولى اقتراح المناشط والفعاليات في الأندية الرياضية أثناء الإجازة الصيفية بحضور الجهات المعنية من وزارة الشؤون الرياضية و وزارة الأوقاف والشؤون الدينية و شرطة عُمان السلطانية و بلدية مسقط.

واطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب، حيث جاءت أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة مناقشة تجمع مياه الأمطار في بعض الأماكن،ومحضر لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح حيث جاءت أبرز المواضيع، استعراض توصيات زيارة معالي المهندس رئيس بلدية مسقط للولاية، واستعراض توصيات ندوة السلامة على المنشآت السكنية، ومناقشة مقترح إنشاء أسواق شعبية.

كما اطلع على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية بوشر، والذي تضمن عددًا من المطالبات الخدمية للطرق والإنارة والتجميل، وطلب تخصيص أرض لإقامة متنزه بالخوير، ومسميات الشوارع والحلل والأحياء السكنية، واطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط الذي تضمن استعراض الدراسات المتعلقة بدرء مخاطر الفيضانات في محافظة مسقط، ومقترح إنشاء أسواق شعبية، وتضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات موضوع المياه الجارية بالولاية، وعددًا من المطالبات الخدمية للطرق والإنارة والتجميل.