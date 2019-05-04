(وهج) أول منصة إلكترونية في السلطنة تهتم بالطفل

كتب ـ عبدالله الجرداني:

دشنت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد بالكلية العلمية للتصميم أول منصة إلكترونية عمانية تهتم بالطفل في السلطنة وذلك باسم (وهج).

حضر حفل التدشين عدد من المختصين في مجال علم النفس والطب النفسي في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة الى حضور يمثل عدداً من الجمعيات الأهلية مثل جمعية التوحد ومتلازمة داون وجمعية التدخل المبكر.

وقام فريق سايكولوجية الشباب التطوعي الذي يعمل تحت المظلة القانونية لجمعية الأطفال المعوقين بإنشاء هذه المنصة ليهتم بنشر الوعي حول ثقافة الصحة النفسية التي تحتوي على دليل شامل للخدمات في السلطنة وصفحات متنوعة للتثقيف الصحي وصفحة للصحة النفسية للأهل ودليل لحماية الطفل وبإمكان أي شخص الوصول للمنصة عبر الرابط:(www.wahaj-oman.com).

ويطمح فريق سايكولوجية الشباب التطوعي للإستمرار في العطاء ويدعوا كل من يهتم بالطفل للمشاركة في المنصة.

وحول هذا الموضوع قالت عبير المجينية رئيسة فريق سايكولوجية الشباب: يأمل الفريق على انشاء حلول مبتكرة وهادفة ومستدامة لرفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية في المجتمع العماني وهذه المنصة لأول مرة تجمع بين القطاع الحكومي والخاص في إطار تطوعي مجتمعي لخدمة مقدمي الرعاية الصحية النفسية.

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