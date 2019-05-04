رؤية هلال رمضان صعبة جداً بالعين المجردة وممكنة بالمناظير

فيما تجتمع مساء اليوم اللجنة الرئيسة لاستطلاع الرؤية

تجتمع مساء اليوم اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ.

يترأس اللجنة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة وسعادة السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا وفضيلة الشيخ أحمد الخطيب قاضي المحكمة العليا بصلالة.

هذا وتوضح الحسابات الفلكية التي أجريت من قبل دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية حول رؤية هلال شهر رمضان 1440 هـ أنه في مدينة مسقط سيكون القمر في مرحلة الاقتران اليوم (الأحد) عند الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة ( 02:45) ليلاً بالتوقيت المحلي للسلطنة وسينزل القمر عند الساعة السابعة وسبع دقائق (07:07) مساء، وتغرب الشمس عند الساعة السادسة وسبع وثلاثين دقيقة (06:37) مساء أي أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي ثلاثين دقيقة ويبعد عن الشمس بمقدار 9 درجات، وعلى ارتفاع عن الأفق الغربي بمقدار 6 درجات.

وعن وقت غروب الشمس ومدة مكث الهلال بعد الغروب في بعض مدن وولايات السلطنة في هذه الليلة فانه في مدينة مسقط غروب الشمس سيكون في الساعة (6:37) مساء ويمكث الهلال بعد غروب الشمس (30) دقيقة.

وفي مدينة صلالة تغرب الشمس في الساعة (6:45) ويمكث الهلال بعد الغروب (31) دقيقة.

وفي عبري تغرب الشمس في (6:44) ويمكث القمر (30) دقيقة وتغرب الشمس في نزوى عند الساعة (6:39) ويمكث القمر بعد الغروب (30) دقيقة وفي خصب تغرب الشمس في (6:49) ويمكث القمر(30) دقيقة أما بالنسبة للبريمي فتغرب الشمس في (6:48) ويمكث القمر (30) دقيقة وفي صحار تغرب في (6:44) ويمكث القمر (30) دقيقة أما في الرستاق فتغرب الشمس في (6:40) ويمكث القمر (30) دقيقة وفي صور غروب الشمس في (6:30) ويمكث القمر (30) دقيقة وتغرب الشمس في إبراء الساعة (6:35) ويمكث القمر (30) دقيقة أما بالنسبة لهيماء فالغروب في (6:40) ويمكث القمر بعده بــ (31) دقيقة أما في مصيرة فالغروب في (6:30) ويمكث القمر (30) دقيقة وفي مرمول تغرب الشمس في (6:41) ويمكث القمر (31) دقيقة وفي فهود تغرب الشمس في (6:42) ويمكث القمر بعد غروب الشمس (30) دقيقة وفي ضلكوت تغرب الشمس في (6:48) ويمكث القمر (32) دقيقة وتغرب الشمس في الشويمية عند الساعة (6:40) ويمكث القمر بعد الغروب (31) دقيقة.

وبذلك فإن رؤية الهلال بالعين المجردة صعبة جداً لكنها ممكنة بالمناظير في حال صفاء الجو.