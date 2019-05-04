تعليمية مسقط تكرّم الفائزين في مسابقة (رتّل وارتق) وعددا من أعضائها

مسقط ـ الخليج 365:

أقامت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط مؤخراً حفلاً لمسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي الحالي:(2018/ 2019م) وذلك في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر.

رعى الحفل سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب المفتي العام للسلطنة، بحضور عدد من المسئولين والمهتمين في هذا الجانب وجمع من الحضور.

بدأ الحفل بنماذج تلاوات الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة من مدارس:(الخوض والنعمان والتفوق).

بعد ذلك قدمت كلمة اللجنة المنظمة ألقاها محمد بن ناصر بن سالم الهادي المشرف التربوي لمادة التربية الإسلامية بتعليمية مسقط، عضو اللجنة الفنية للمسابقة.

بعدها أطلق راعي المناسبة الشعار الجديد للمسابقة ثم ألقى الطالب عمار النبهاني من مدرسة بهجة الأنوار للتعليم الأساسي (1 ـ 4) قصيدة بعنوان:(يا أمة القرآن).

كما قدم سعادة الشيخ أحمد السيابي راعي المناسبة كلمة بيّن فيها أهمية ربط الناشئة بالقرآن الكريم، موضحاً بعضاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم، كما أشاد بهذه المسابقة وبالجهود القرآنية الأخرى كمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، ومسابقة (رتل وارتق) للقرآن الكريم، وبيّن كيف كانت بداية مسابقة القرآن الكريم بوزارة التربية والتعليم على مستوى بعض مدارس محافظة مسقط إلى أن عمت الآن جميع مدارس السلطنة، ثم قدم عدد من طلاب مدرسة المشارق للتعليم الأساسي (1 ـ 4) مشهداً تمثيلياً عن الاهتمام بتعلم القرآن الكريم، والعمل به، والآثار الإيجابية المترتبة على ذلك في واقع الحياة، كما قُدَّم قسم التربية الإسلامية عرضاً مرئياً عن المسابقة، بعدها قدم بعض طلاب معهد العلوم الإسلامية (مسقط) نشيداً ختامياً مُهدى من مسابقة (رتل وارتق) للقرآن الكريم وفي ختام الحفل قام راعي المناسبة بتكريم الفائزين والمساهمين في إنجاح المسابقة.