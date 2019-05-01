مجلس التعليم يناقش التحضير لمنتدى دور الوقف في دعم التعليم وتمويله ومختبر التعليم ومراحل إنشائه...

فيما ثمن حصول مؤسسات تعليم عال على اعتماد الهيئات العالمية

مسقط ـ العمانية: عقد مجلس التعليم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس المجلس، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع رفع معالي السيد رئيس المجلس أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، ضارعين إلى المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على جلالته ـ أعزه الله ـ وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى أبناء عمان الكرام بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وقد أشاد المجلس بالمنجزات الطلابية التي يحققها أبناء السلطنة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية في المجالات العلمية، والابتكارية، والثقافية والرياضية والفنية، كما أشاد المجلس بدور مديري ومديرات المدارس المجيدين الذين أسهموا بجهودهم الملموسة التي أحدثت تطورا مهما في تحسين التحصيل الدراسي والمهاري، موجها إلى ضرورة إيلاء اهتمام أوسع للشراكة بين المنزل والمدرسة والمجتمع المحلي ومؤسساته.

كذلك ثمن المجلس حصول عدد من مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وتلك التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من الهيئات العالمية المتخصصة.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حول مختبر التعليم المقرر البدء في تنفيذه خلال شهر أكتوبر من هذا العام ، حيث تم استعراض أهداف المختبر والمحاور والممكنات الرئيسية للقطاع وأثنى المجلس على التصور المعد من قبل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لهذا المختبر معربا عن أمله في أن يحقق الأهداف المنشودة من إقامته ، موجها جميع جهات الاختصاص إلى تسهيل كل ما من شأنه تنفيذه على أحسن وجه.

ومن منطلق الاهتمام بموضوع الوقف التعليمي باعتباره إرثا تاريخيا حضاريا، وحرصا من المجلس على تأطير هذا الجانب وتفعيله، بما يتماشى مع الرؤى المعاصرة في هذا الجانب، والاستفادة من التجارب المحلية والدولية الرائدة في مجال الأوقاف التعليمية؛ فقد قدّمت الأمانة العامة للمجلس مذكرة تعنى بالجوانب المتعلقة بالتحضير لإقامة منتدى “دور الوقف في دعم التعليم وتمويله” والذي سينفذ خلال الربع الأخير من العام الحالي.

كما استعرض المجلس مشروع برنامج المستكشف الناشئ والذي تقدمه جامعة السلطان قابوس والهادف إلى توسيع آفاق الطلبة في مرحلة التعليم المدرسي ، وصقل شخصيتهم ، ونظرا لما حققه البرنامج من نتائج في رفع المستوى التحصيلي للطلاب في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، فقد وجه المجلس وزارة التعليم العالي بدراسة مقترح تعميم برنامج المستكشف الناشئ على عدد من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة ، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن ؛ لتعميم الاستفادة من النتائج التي حققها هذا المشروع.

من جانب آخر ناقش المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في المشاركة في الدراستين الدوليتين (TIMSS) و(PIRLS)، واللتين تهدفان إلى تطوير النظم التعليمية، وتقييم التحصيل الدراسي في عدد من المواد الدراسية، ووجه إلى مواصلة الجهود للمشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية.

واطلع المجلس على كتاب “محطات مشرقة في مسيرة التعليم في سلطنة عُمان”، الذي يرصد منجزات مسيرة التعليم في السلطنة منذ بزوغ النهضة المباركة إلى الآن، ويبرز الجوانب الحضارية في هذه المسيرة التي شملت مختلف أرجاء هذا الخليج 365 المعطاء، بتنوع قطاعاته ومؤسساته التعليمية الرائدة، كما جاء الإصدار ليوثق معالم نهضة عصرية حفل بها قطاع التعليم ترتكز على دعائم الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ وتستشرف آفاق المستقبل.