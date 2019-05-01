مسقط ـ العمانية : استقبل معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بمكتبه أمس سعادة سيمين كارتيس القنصل الفخري للسلطنة في مدينة بيتسبرغ الأميركية بولاية بنسلفانيا الرئيس التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط الأميركي في بيتسبرغ والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

تم خلال المقابلة استعراض العديد من مجالات التعاون المشترك خاصة ما يتصل بصناعة الأفلام وتقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي في المجالات الإعلامية.

وقد عبرت القنصل الفخري للسلطنة في مدينة بيتسبرغ الأميركية بولاية بنسلفانيا والوفد المرافق عن سعادتهم بهذه الزيارة مشيدين بما تحقق على أرض السلطنة من إنجازات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

ـ حفظه الله ورعاه ـ .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يستقبل القنصل الفخري للسلطنة بمدينة بيتسبرغ الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.