اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون تبحث في مسقط تعزيز التعاون...

في المحليات 2 مايو,2019 نسخة للطباعة

عقدت امس أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترأس الاجتماع الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان بدول المجلس أعضاء اللجنة العسكرية العليا كما شارك في الاجتماع معالي الفريق الركن قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون وسعادة اللواء الركن الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

في بداية الاجتماع الذي عقد بنادي الشفق التابع لقوات السلطان المسلحة ألقى الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة كلمة أشاد خلالها بمسيرة التعاون العسكري حيث قال : لقد قطعت مسيرة التعاون العسكري القائم في إطار مجلس التعاون الخليجي خطوات ملموسة ومقدرة محققة إنجازات عديدة تعد مصدر فخر واعتزاز لأبناء دول المجلس والسلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ لن تدَّخر جهداً في سبيل تعزيز المكاسب التي حققها مجلس التعاون ، والعمل على تحقيق المزيد من التعاون العسكري لما فيه الخير لشعوب دول المجلس .

كما ألقى معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون كلمة أكد خلالها على أهمية منطقة الخليج الإستراتيجية والعمل المشترك لدول المجلس بما يحقق الرؤى والتطلعات والأهداف والغايات وتسخير كل الإمكانيات للعمل المشترك.

كما ألقى سعادة اللواء الركن أحمد بن علي آل علي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كلمة شكر فيها السلطنة على استضافتها لهذا الاجتماع ، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به قوات السلطان المسلحة في دعم وتعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك.

وفي ختام الاجتماع شكر الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس على جهودهم المقدرة وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك بمجلس التعاون الخليجي وبما يتواكب والتقدم والازدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول المجلس.

هذا وقد غادر البلاد أمس كل من معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين، ومعالي الفريق أول الركن طيار فياض بن حمد بن رقاد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية كما غادر البلاد معالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، وسعادة اللواء الركن أحمد بن علي آل علي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عقب مشاركتهم في أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات لمسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته السلطنة.