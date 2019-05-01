اجتماع لجنة المسؤولين عن ادارات التعاون الدولي بوزارات العدل بدول المجلس

تم أمس عقد اجتماع للجنة المسؤولين عن ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السلطنة وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض وتناقش اللجنة ضمن جدول أعمالها موضوعين أولها تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، والثاني استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة.

حيث قامت اللجنة باستعراض مشروع تطوير الاتفاقية والمرئيات الواردة فيها من الدول الأعضاء كما قامت بإدخال بعض التعديلات عليها .. ورأت أن المشروع ما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسة لوضعه في صيغته حسب ما قضت به توجيهات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليتشكل مشروع اتفاقية متكاملة يواكب تطورات القضاء الحديثة.

كما قامت اللجنة بدراسة المبادئ التشريعية التي وردت من وزارات العدل بدول المجلس على عدد من القوانين ، وتم الأخذ بمرئيات السلطنة كنموذج في إعداد المبادئ التشريعية ، حيث سيتم رفع التوصيات إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل ، تمهيدا لإقرارها في الاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويمثل وفد السلطنة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الأعمال القانونية والتعاون والدولي بوزارة العدل وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي والمستشار مساعد علي العدوي من وزارة الشؤون القانونية

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