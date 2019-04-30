بحث التعاون الثنائي بين السلطنة واليونان

مسقط ـ العمانية : استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه أمس معالي جورج كاتروغالوس وزير خارجية جمهورية اليونان.

تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات كما تم التأكيد على رغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات بما يرقى إلى مستوى التطلعات.

هذا وقد ناقش الوزيران كذلك التطورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا على أهمية الحوار والتعاون من أجل إيجاد الحلول الدبلوماسية لها ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية كما حضرها من الجانب اليوناني سعادة السفير ايوانيس تاغيس سفير اليونان المعتمد لدى السلطنة وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير اليوناني.

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