بحث التعاون بين السلطنة والسعودية في المجالات القضائية

يزور السلطنة ممثلة بمجلس الشؤون الادارية للقضاء وفد من التفتيش القضائي بالمملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد النوح مساعد رئيس التفتيش القضائي وعضوية عدد من أصحاب الفضيلة القضاة حيث كان في استقبال الوفد عند وصوله السلطنة فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاض المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

كما التقى الوفد بفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا ، حيث رحب فضيلته بالوفد وثمن هذه الزيارة لما لها من نتائج ايجابية على صعيد تبادل الرؤى حول العديد من الأمور المختصة بالتفتيش القضائي كما تم خلال اللقاء عرض مسيرة تطور القضاء في السلطنة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال التفتيش القضائي بعدها قام الوفد بجولة بمبنى المحكمة العليا اطلع فيها على مايضمه المبنى من قاعات ومكاتب ومرافق .

كما التقى الوفد فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا امين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بمبنى الامانة العامة للمجلس بحضور عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء الادارات حيث تم خلال اللقاء استعراض آلية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي وسبل تطوير العلاقات القضائية والتعاون المشترك.

هذا واطلع الوفد على عرض مرئي عن تطور القضاء في السلطنة والنقلة النوعية التي شهدتها البلاد بصدور النظام الأساسي للدولة وما تبعه من تنظيم لمرفق القضاء وكذلك المنظومة القانونية وصولا إلى دولة المؤسسات والقانون كما تطرق العرض في جانبه الثاني إلى الدور الهام الذي تقوم به الإدارة العامة للتفتيش القضائي في تطوير العمل القضائي والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الجودة في عمل القضاة والرقي بمستوياتهم وخبراتهم بما يتوافق والمسؤولية الواقعة على عاتقهم وصولا لعدالة ناجزة .