عدد من كبار المسؤولين بالدولة يستقبلون الأمين العام لمجلس التعاون

مسقط ـ العمانية :

استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه بديوان عام وزارة الخارجية أمس معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى خلال المقابلة بحث الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة التي يسعى إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بما يعود على شعوب دول المجلس من استقرار ورخاء.

حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المكلف بتسيير أعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السفير الدكتور عبد الله بن حمد البادي رئيس دائرة الموارد البشرية.

كما استقبل معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح أمس معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تم خلال المقابلة استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالاجتماع القادم لوزراء الداخلية بدول المجلس والمقرر انعقاده في النصف الثاني من هذا العام إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يدعم أواصر الأخوة والتعاون بين الدول الشقيقة ، مشيداً معالي السيد الوزير بالدور المقدر الذي تقوم به الأمانة العامة لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي.

كما استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمكتبه بديوان عام وزارة الصحة أمس معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تم خـلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ، كما تطرق الحديث لسبل تعـزيز التعاون في المجال الصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي حضر المقابلة سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وسعادة محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.