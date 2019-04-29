التوقيع على مذكرة تفاهم بين الادعاء العام العماني والمكتب الأعلى للادعاء العام الكوري

لمكافحة الجرائم العابرة للوطنية والملاحقة القضائية بين البلدين

كتب: خالد بن سعود العامري :

تصوير : ابراهيم الشكيلي :

تم أمس بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية كوريا في مجالات التعاون القضائي وسبل تعزيزها وذلك خلال استقبال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام أمس معالي مون إيل المدعي العام الكوري والوفد المرافق له حيث تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الادعاء العام والمكتب الأعلى للادعاء العام في جمهورية كوريا بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

وعلى صعيد متصل وقع الادعاء العام والمكتب الأعلى للادعاء في جمهورية كوريا أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين الجانبين والذي من المؤمل أن يسهم في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية في مجال الملاحقة القضائية وقع المذكرة من جانب الادعاء العام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام ومن الجانب الكوري معالي مون إيل المدعي العام بجمهورية كوريا .

هذا وتتضمن مذكرة التفاهم تسع مواد تدعم التعاون في التحقق من هوية المجرمين وتسليمهم وتوفير الأدلة وتعقب متحصلات الجريمة ومصادرتها وكذلك تبادل المعلومات حول نظام القضاء والتشريعات والأنشطة التشريعية وغيرها من الأساليب المحددة حول تنفيذ القوانين والخبرة الدولية في مجال الملاحقة القضائية.

وحول طبيعة هذه المذكرة قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام : إن توقيع هذه المذكرة يأتي بناء على التعاون القائم بين الادعاء العام في السلطنة ونظيره الكوري بعد جولة من المشاورات من الجانبين انتهت بالموافقة على توقيع هذه المذكرة التي تعني بالتعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية بشكل عام وفي مجال مكافحة الجريمة بشكل خاص وتهدف إلى تبادل المعلومات بين الجانبين بالإضافة إلى تبادل الخبرات وغيرها .

وعن أبرز البنود التي تتضمنها المذكرة أوضح الدكتور أحمد الشكيلي أنها تتعلق بالملاحقات القضائية وتعقب المجرمين وبياناتهم وتبادل المعلومات في شأن الملاحقات بشكل عام خاصة مايتعلق بالجرائم العابرة للوطنية .