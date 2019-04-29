فهد بن محمود يستقبل المدعي العام بجمهورية كوريا

مسقط ـ العمانية : استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي مون إيل المدعي العام بجمهورية كوريا الذي نقل تحيات القيادة الكورية وتمنياتها الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .

وقد رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعاليه والوفد المرافق له مستعرضاً العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين ، حيث أكد سموه أن السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ تواصل بذل جهودها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، كما أن السلطنة تولي أهمية خاصة لكل ما يتعلق بالقضاء وتطويره لكي يتواكب مع كل مرحلة ضماناً لتطبيق العدالة والمساواة التامة بين جميع المواطنين في كافة الحقوق والواجبات هذا وقد تناول الحديث خلال المقابلة سبل دعم التعاون المشترك إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جانبه أعرب معالي الضيف عن تقدير القيادة الكورية للسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وأشار معاليه إلى أن هذه الزيارة أتاحت له وللوفد المرافق الفرصة للاطلاع على ما تشهده عُمان من تقدم شامل في العديد من المجالات ، معرباً عن ثقته بالنتائج الإيجابية لسير العلاقات المتنامية بين البلدين.

حضر المقابلة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام كما حضرها سعادة كانج دو هو سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى السلطنة.