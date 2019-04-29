مجلس الدولة يناقش اليوم السياسة اللغوية في السلطنة والإعلام الإلكتروني

يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.

ويناقش المجلس خلال الجلسة” مشروع الأحكام الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من قبل مجلس عمان ” كما يناقش المقترح المقدم من اللجنة الخاصة حول” السياسة اللغوية في السلطنة.. واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها “.

ويستعرض المجلس خلال الجلسة مذكرة عرض حول الإعلام الإلكتروني، ويطلع على عدد من التقارير منها: تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول مشاركة المجلس في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 11 -14 مارس 2019م.

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