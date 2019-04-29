سفير جورجيا يقدم اوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى السلطنة

مسقط ـ العمانية:

تسلم سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المكلف بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بديوان عام وزارة الخارجية امس نسخة من اوراق اعتماد سعادة فاختانغ جاوشفيلي سفير جمهورية جورجيا المعين غير المقيم لدى السلطنة.

وقد رحب سعادة المكلف بأعمال وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بسعادة السفير الجورجي متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية جورجيا دوام التقدم والنماء وبما يعزز المنافع والمصالح المشتركة كما تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبر السفير الجورجي عن ترحيب بلادة بالسياح العمانيين، موكدا على أن بلادة لن تألوا جهداً لتسهيل زيارة السياح العمانيين وذلك دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول إلى جمهورية جورجيا حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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