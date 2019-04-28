رسالة خطية من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لوزير الخارجية القطري

الدوحة ـ العمانية :تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رسالة خطية من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

قام بتسليم الرسالة سعادة نجيب بن يحيى البلوشي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر خلال استقبال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري له أمس.

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