وزير الخدمة المدنية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

وصل إلى البلاد أمس معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له للمشاركة في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان في استقباله لدى وصوله معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية.

وتأتي زيارة معالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لحضور الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الذي سيعقد غدا الثلاثاء الـ30 من أبريل من الشهر الجاري بمسقط.

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