الصحة تدشن نظام إلكتروني لتسجيل ومعالجة والإبلاغ عن الأحداث المؤثرة في بيئة العمل

دشنت وزارة الصحة أمس ممثلة بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة والمديرية العامة لتقنية المعلومات النظام الإلكتروني لتسجيل الأحداث الضائرة والتعلم منها (أمان).

رعى التدشين معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وذلك بديوان عام الوزارة بحضور عدد من أصحاب السعادة ومديري العموم.

تم خلال التدشين تقديم عرض مرئي تعريفي عن النظام قدمته كل من الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية مدير عام مركز ضمان الجودة وأسماء الهديفية رئيسة قسم معلومات الحوادث الطبية وسمراء البروانية مديرة دائرة سلامة المرضى وادارة المخاطر حيث تم عمل ربط وبث مباشر لاستخدام النظام من المديرية العامة لمستشفى خولة.

ويعد نظام تسجيل الأحداث الضائرة والتعلم منها (أمان) الخطوة الأحدث ضمن جهود تسجيل ومعالجة الإبلاغ عن الحوادث والتي تقوم بمتابعتها ومعالجتها المديرية العامة لمركز ضمان الجودة بالتعاون مع المديريات والمؤسسات الصحية المعنية في إطار عمليات الوقاية من تكرار حدوثها ، بما يضمن كفاءة علاجية أفضل في بيئة أكثر أماناً للمراجعين والعاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية في السلطنة.

جدير بالذكر أنه ابتداء من التدشين سيتوجب على المؤسسات الصحية أن تقوم بالإبلاغ عن جميع الحوادث في نظام (أمان) من خلال نظام الشفاء يتبعه تحليل لأسباب الجذرية للأحداث العكسية السلبية بعدها قام معاليه بتكريم جميع القائمين على العمل على هذا النظام وخروجه إلى حيز التنفيذ.

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