تنفيذ أعمال التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

في المحليات 29 أبريل,2019 نسخة للطباعة

تنفذ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه نظام التدقيق الخارجي وإدارة الجودة في إطار مناقشة الخطط الاستراتيجية ومتطلبات الموارد على ضوء متطلبات اصدار 2015 من مواصفة الايزو 9001 .

وفي هذا الإطار التقى معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه برئيس فريق التدقيق الخارجي من مكتب لويدز ريجستر صلاح الدين عايش حيث سيقوم الفريق بالتدقيق الخارجي ومتابعة نظام إدارة الجودة حيث تم خلال اللقاء استعراض مراحل تطبيق النظام للوزارة ومناقشة الخطط الاستراتيجية ومتطلبات الموارد على ضوء متطلبات إصدار 2015 من مواصفة الايزو 9001، مؤكدًا معاليه بأن الوزارة حرصت في تطبيقها لنظام إدارة الجودة على الرقي بالمعايير الدولية من خلال تبنيها الإصدار الجديد من مواصفة الأيزو 9001 وذلك لشمولية تلك المعايير ومراعاتها لطبيعة العمل الخدمي الحكومي وأضاف معاليه بأن الوزارة تقوم حالياً بتوسعة هذا النظام ليشمل جميع الدوائر بديوان عام الوزارة والمديريات العامة بالمحافظات الواقعة تحت إشرافها .

وقد انتهت مؤخرًا من زياراتها الميدانية للتعريف بالمتطلبات الجديدة لنظام إدارة الجودة حسب مواصفة أيزو 9001 إصدار 2015 ، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى محتوى خطة التدقيق وآلية تنفيذها والتي تشمل مختلف تقسيمات الوزارة، ويأتي هذا اللقاء في مستهل عملية التدقيق الخارجي على نظام إدارة الجودة بالوزارة والتي تنفذ بشكل سنوي للوقوف على مدى التزام الوزارة بمتطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة العالمية الأيزو (9001).

من جانب آخر، بدأت مرحلة التدقيق الخارجي لمشروع نظام إدارة الجودة لسنة 2019 والذي تنفذه الوزارة في كافة التقسيمات التنظيمية المطبقة للنظام بديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وبلدية السويق والتي تستمر خلال الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الجاري وفقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو 9001، وتشمل هذه المرحلة متابعة نتائج التدقيق الداخلي والخارجي لعام 2018م ومتابعة العمل بالعمليات والإجراءات الموثقة ومتابعة تحقيق مؤشرات قياس الأداء والتي تم الاتفاق على قياسها بصفة دورية من قبل الجهات المطبقة للنظام ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة من المستفيد ، إضافة إلى متابعة طرق معالجة حالات عدم المطابقة وفرص تحسين وتعزيز العمل في التطبيقات الجيدة وذلك من خلال خطط الأفعال التحسينية والتصحيحية لنتائج التدقيقات السابقة الداخلية والخارجية ، إلى جانب الاطلاع على قائمة المخاطر التشغيلية والاستراتيجية للتقسيمات المعنية وقائمة المعارف التنظيمية.