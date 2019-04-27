افتتاح مركزي وادي السيل ومديرة الصحيين في محوت

في المحليات 28 أبريل,2019 نسخة للطباعة

يُمثلان نموذجاً فريداً في مشاركة المجتمع لدعم الخدمات الصحية

احتفلت وزارة الصحة بافتتاح مركزي وادي السيل ومديرة الصحيين بولاية محوت بمحافظة الوسطى رعى حفل افتتاح المركزين ـ اللذين يعدان إضافة نوعية وكمية للخدمات الصحية في ولاية محوت بشكل خاص وفي محافظة الوسطى بشكل عام ـ سعادة الشيخ نبهان بن عبد الرحمن الخروصي والي محوت بحضور سعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية مدنية وعسكرية والشيوخ والأعيان بالولاية وجمع غفير من المواطنين.

تضمن الحفل كلمة ألقاها خليفة بن سيف اليعقوبي مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة الوسطى قال فيها : نشهد في هذا اليوم إضافة صرحين جديدين لتقديم الخدمات الصحية بولاية محوت لخدمة الأهالي بوادي السيل ومديرة والقرى التابعة لهما، والذين يشكلون أكثر من 27% من سكان ولاية محوت وكان عليهم قطع مسافات لا تقل عن 70كم في الذهاب ومثلها في الإياب للحصول على الخدمات الصحية قبيل تشغيل مركزي وادي السيل و مديرة الصحيين.

مؤكداً على أن مركزي وادي السيل ومديرة الصحيين يُمثلان نموذجاً فريداً في مشاركة المجتمع في دعم الخدمات الصحية ومسئولية المواطن تجاه صحة المُجتمع، حيث قام المواطن حامد بن سالم الوهيبي من قرية وادي السيل بالتبرع بمبنى سكني ليتم تجهيزه كمركز صحي وادي السيل، كما نُثمن دور مدير عام الإسكان بمُحافظة الوسطى في تخصيص مبنى بقرية مديرة لتجهيز المركز الصحي بها والشكر موصول للمواطن الحميدي بن سالم العمري لتبرعه ببناء غُرفة للمُختبر بمركز وادي السيل، ونشكر المواطن سالم بن علي العمري على تبرعه ببناء مظلة للسيارات لهذا المركز، مشيراً الى أنه تم تزويد المركز بالمُعدات الطبية و المستلزمات السلعية والأثاث المكتبي وأجهزة الحاسب الاَلي.

وفي ختام الحفل قام سعادته بافتتاح مركزي وادي السيل ومديرة الصحيين رسميا، ثم قام مع الحضور بالتجول في أقسام المركزين وعياداتهما المختلفة واستمع من المسئولين فيهما إلى شرح واف عن الخدمات التي يقدمها كل منهما.