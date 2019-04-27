مجلس جامعة السلطان يوافق على إعادة هيكله برنامج علوم الحاسب الآلي وإيفاد أكاديميين وأطباء

في المحليات 28 أبريل,2019 نسخة للطباعة

فيما اعتمد قوائم خريجي الدراسات العليا

مسقط ـ العمانية: وافق مجلس جامعة السلطان قابوس على إعادة هيكلة برنامج علوم الحاسب الآلي لتكون تخصصاته وفقا لسوق العمل كما اعتمد المجلس الميثاق الأخلاقي للعاملين بمهنة الإرشاد النفسي والتوجيه بالجامعة كما اعتمد المجلس قوائم خريجي الجامعة لمنتصف العام الأكاديمي (2018 /2019م) لدرجات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم، والبكالوريوس، وتوصية لجنة البعثات والتدريب كما وافق المجلس على إيفاد أكاديميين وأطباء (مؤهل الدكتوراه والزمالة) للعام الأكاديمي (2019/ 2020م).

وكان المجلس الذي تم عقده مؤخراً برئاسة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة مجلس الجامعة قد تضمن عددًا من الموضوعات التي اتُخذ بشأنها القرارات المناسبة واعتمد مقترح تعديل نص المادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة بشأن الوظائف المؤقتة لما يخدم المصلحة العامة للعمل.

وقد وافق المجلس على إعادة هيكلة برنامج علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم لاكتساب معرفة ومهارات مركزة في مجالات تخصصية مرتبطة بحاجيات سوق العمل إذ يتضمن المقترح حالياً ثلاثة مجالات تخصصية وهي : الويب والبرمجيات ، والأمن السيبراني والبنية الأساسية للحوسبة ، والأنظمة الذكية وعلم البيانات وتم اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين بمهنة الإرشاد النفسي والتوجيه بالجامعة، علماً بأن السلوك الأخلاقي لشاغلي مختلف المهن بصفة عامة وأخصائيي الإرشاد النفسي والتوجيه بصفة خاصة ينتج عنه التزام شخصي بالمعايير الأخلاقية العامة ، ووجود ميثاق أخلاقي معتمد ينظم الضوابط والمعايير للمهنة كما هو متبع عالمياً في مهنة الإرشاد النفسي ، يُسهم بشكل فعال في تجويد الممارسة المهنية واعتمد المجلس مقترح تغيير مسمى (مركز إعداد وتطوير العاملين) إلى (مركز تنمية الموارد البشرية)، ليتماشى مع خطة التطوير التي تشهدها الجامعة.

من ناحية أخرى اعتمد المجلس قوائم خريجي الجامعة لمنتصف العام الأكاديمي (2018 /2019م) لدرجات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم، والبكالوريوس، وتوصية لجنة البعثات والتدريب بالموافقة على إيفاد أكاديميين وأطباء (مؤهل الدكتوراه والزمالة) للعام الأكاديمي (2019/ 2020م) كما اطلع المجلس على مقترح التقويم الأكاديمي للأعوام الأكاديمية الخمسة القادمة (2020 /2021 ـ 2024 /2025) إذ تم اعتماده.