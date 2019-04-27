ملتقى (مراكز الاتصال) بالسلطنة يناقش كيفية الرقي بخدماتها وتحقيق التطور المؤسسي والوظيفي لها في...

في المحليات 28 أبريل,2019 نسخة للطباعة

تحت شعار (نتصل لنصل)

افتتحت أمس فعاليات ملتقى مراكز الاتصال بالسلطنة الذي نظمته دائرة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة ممثلة في مركز الاتصال وذلك بقاعة الندوات بالفرع الرئيسي للبنك الوطني العماني بالعذيبة تحت شعار (نتصل لنصل).

رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بحضور عدد من أصحاب السعادة وجمع من المسؤولين والمعنيين بمراكز الاتصال الحكومية والخاصة وجمع من المدعوين والمشاركين.

حيث أكد معالي وزير الصحة في كلمة له في الملتقى على أهمية مراكز الاتصال في السلطنة الحكومية منها والخاصة، معتبراً إياها مراكز تواصل وهمزة وصل ونقطة اتصال بين المجتمع والمسؤولين وصناع القرار في القطاع الحكومي والخاص، مشيراً الى كم المعلومات والبيانات التي توفرها هذه المراكز والتي تلعب دوراً في التخطيط واتخاذ القرار، مؤكداً على ضرورة استمرارية تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية.

تضمن برنامج الافتتاح محاضرتين الاولى قدمها طلال الرحبي رئيس قسم العمليات بمركز اتصال بلدية مسقط حول مراكز الاتصال الحكومية ودورها في التنمية وتعزيز الخطط الاستراتيجية سلط فيها الضوء على مفهوم مراكز الاتصال ودورها وعلاقتها بالتنمية والاستراتيجيات.

أما المحاضرة الأخرى فقدمها هشام المحاربي مشرف مركز الاتصالات بالهيئة العامة لحماية المستهلك فكانت بعنوان:(عميل راض .. مؤسسة ناجحة) استعرض فيها تاريخ بداية خط المستهلك في الهيئة الذي تطور لاحقا لمركز اتصال والإجراءات المتبعة للتعامل مع الاتصالات والتعامل مع الحالات الخاصة والمستعجلة.

وفي ختام افتتاح الملتقى قام معالي الدكتور راعي الحفل بتكريم المحاضرين والمساهمين ومنظمي الملتقى، كما افتتح معاليه المعرض المصاحب والذي تضمن محطات استعرضت بدايات مراكز الاتصال في البلاد.

هدف الملتقى الى التعريف بالخدمات التي تقدمها مراكز الاتصال في السلطنة ، وكيفية الرقي بتلك الخدمات ، وتحقيق التطور المؤسسي والوظيفي لمراكز الاتصال في القطاعين العام والخاص، اضافة الى تسليط الضوء على مراكز الاتصال كمؤسسات ودورها، في التنمية المستدامة والسعي نحو تحقيق مستوى عال من رضى المستفيدين من خدمات هذه المراكز.

الملتقى شهد مشاركة قرابة (200) من موظفي مراكز الاتصال في المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة فيما حاضر خلاله نخبة من المحاضرين المتخصصين من داخل السلطنة.

وقدمت في الملتقى خلال ثلاث جلسات عمل عـدة محاضرات من بينها: تطوير الذات والتنمية البشرية، وآخر المستجدات التقنية في مراكز الاتصال، وادارة تجارب العملاء بين المؤسسة ومراكز الاتصال، والتعامل مع العميل الغاضب، وموظف مركز اتصال بدرجة امتياز.