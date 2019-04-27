إدراج اللغة التركية في مقررات التدريس بجامعة السلطان قابوس

في تعاون مع مؤسسة وقف المعارف التركية

وقعت مؤخرا كل من جامعة السلطان قابوس ومؤسسة وقف المعارف التركية برنامج تعاون لأجل إدراج اللغة التركية ضمن المقررات الاختيارية لطلبة الجامعة أسوة بباقي اللغات وقعت البرنامج من جانب الجامعة صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس الجامعة للتعاون الدولي ومن جانب المؤسسة سعادة حسن يافوز نائب رئيس المؤسسة وعضو مجلس الأمناء بها وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة.

وقد جاء توقيع هذا البرنامج بعد سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين ويساهم هذا التعاون في تنويع تدريس اللغات في الجامعة مع توطيد العلاقات العمانية التركية كما تمت مناقشة تنظيم بعض الأنشطة الثقافية المشتركة في الحرم الجامعي خلال المدة القادمة.

جدير بالذكر بأن جامعة السلطان قابوس تربطها اتفاقيات تبادل طلابي مع جامعة مرمرة التركية إذ تستضيف الجامعة ملا لا يقل عن 12 طالبا وطالبة بشكل فصلي لدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

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