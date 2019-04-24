السلطنة تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة

استعرضت الدورة العادية ( 109 ) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أمس في القاهرة إنجازات المنظمة المحققة في عام 2018م والبرامج المنفذة في مجالات التدريب والمؤتمرات واللقاءات المهنية والندوات وحلقات العمل والبرامج التدريبية والممارسات الإدارية الناجحة وقد ترأس وفد السلطنة في الاجتماعات معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية كما ناقش الاجتماع الذي حضره أصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بالدول الأعضاء موقف الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي عن المنظمة لعام 2018م وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة والإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن كافة تلك التقارير واطلع المجلس كذلك على تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2018م.

حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الاداري وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية والسيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الادارية.

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