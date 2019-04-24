في ندوة مجتمع أسري متماسك وحماية الطفل بصور

صور : من عبدالله بن محمد باعلوي :

أكدت ندوة كلية العلوم التطبيقية بصور على أهمية المسؤولية الاجتماعية في تعزيز التماسك المجتمعي والأسري والتنشئة الأسرية الفضلى للاطفال وتنشئة الطفل من المنظور الإسلامي وعلى جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز القيم للطلبة في مرحلة الطفولة وكيفية بناء مجتمع أسري متماسك وحماية الطفل مسؤولية الجميع.

وكانت الندوة التي نظِّمتها جمعية المرأة العمانية بصور بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وبحضور المكرمين واصحاب السعادة ومدراء العموم ومدراء المصالح الحكومية والأهلية ورئيسات جمعيات المرأة العمانية قد استعرضت حماية الطفل من الإساءة ( التشريعات والقانون) قدمت خلالها ورقتا عمل الأولى تناولت الحماية القانونية للطفل والأسرة من مخاطر الابتزاز الإلكتروني قدمها راشد بن سالم المخمري من الإدعاء العام فيما تطرقت الورقة الثانية حول الإجراءات التنظيمية الوطنية في حماية الطفل من الإساءة وقدمتها مروة بنت حسن البلوشية من وزارة التنمية الإجتماعية .

وفي ختام الندوة قام معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بتكريم المشاركين والمساهمين حيث تخللت فقرات الندوة أوبريت شعري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التطرق إلى أهمية تنشئة الطفل إسلاميا وقوانين حمايته من الاعتداء والإساءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.