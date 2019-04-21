جمعية الصحفيين العمانية تعلن نتائج مسابقة الإجادة الصحفية لعام ٢٠١٨ محمود الزكواني وهاشم الهاشمي...

في المحليات 22 أبريل,2019 نسخة للطباعة

كتب ـ علي بن صالح السليمي: تصوير ـ حسين المقبالى

أعلنت جمعية الصحفيين العمانية أمس أسماء الصحفيين الحاصلين على جائزة الإجادة الصحفية للجمعية لعام ٢٠١٨ وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الجمعية أمس بالقاعة متعددة الأغراض بوزارة القوى العاملة رعى الحفل معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والصحفيين والإعلاميين.

وقد فاز الزملاء من (الخليج 365) بعدد جوائز الإجادة الصحفية للجمعية، حيث حقق كل من الزميل سهيل بن ناصر النهدي المركز الثاني في مجال المقال الصحفي، فيما حصل الزميل محمود بن زاهر الزكواني على المركز الأول في مجال التحقيق الصحفي وحصل الزميل هاشم بن سيف الهاشمي على المركز الأول في مجال الخبر الصحفي.

في بداية الحفل ألقى أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية الراعية للمسابقة كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وأكد على أهمية وسائل الإعلام في التأثير على المجمع وتصحيح المفاهيم وغرس القيم وتصويب الصورة، ومخاطبة العقل، وقد التزم الإعلام العماني بأداء رسالته السامية الوطنية لدعم خطط التنمية الشاملة بالسلطنة ودعم مسيرة النهضة المباركة بقيادة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشيراً إلى أن رعاية ودعم شركة المها لتسويق المنتجات النفطية جائزة الإجادة الصحفية لأعضاء الجمعية تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لتعزيز العمل الصحفي ورصد التميز في العطاء على ساحة الإعلام في مختلف المجالات.

كما ألقى سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس الجمعية خلال الحفل كلمة أوضح فيها أن هذه الجائزة تتويج للزملاء الفائزين في كل مسار من المسارات الخمسة الخبر الصحفي والتحقيق الصحفي والمقال الصحفي والحوار الصحفي والصورة الصحفية والتي تم التنافس عليها في مسابقة الإجادة لعام 2018م، مشيراً إلى أن المسابقة تأتي حرصاً من الجمعية على إتاحة الفرصة للصحفيين الأعضاء وتكريما للمتميزين الذين يبدعون في عملهم.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على دعمهم لأنشطة الجمعية.

كما ألقى الدكتور عبيد الشقصي رئيس لجنة التحكيم كلمة أشاد فيها بمستوى المشاركين، مشيراً إلى أن عدد المشاركين بلغ (36) في مختلف المجالات، كما هنأ جميع المشاركين الذين يعتبرون فائزين، حيث واجهت اللجنة صعوبة في اختيار الفائزين لتقارب مستوى المشاركات.

وفي خلال الحفل تم تقديم فيلم وثائقي عن فعاليات وأنشطة الجمعية خلال العام الماضي 2018م.

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة والتي جاءت كالتالي في مجال المقال الصحفي فاز بالمركز الأول محمد بن أحمد الشيزاوي عن مقال بعنوان ” بين السياحة والبلديات ضاعت أحلام السياح” وفي المركز الثاني فاز سهيل بن ناصر النهدي عن مقال بناء الثقة لحل قضية الباحثين عن عمل. أما في مجال التحقيق الصحفي فقد فاز بالمركز الأول محمود بن زاهر الزكواني عن تحقيق بعنوان رغم الوعود.. أهالي بركة الموز يطالبون برصف الطرق وفي المركز الثاني فاز علي بن حمد الذهلي عن تحقيق بعنوان حارة السيباني.. معلم إنساني رواحة أثرية عالمية وفي مجال الحوار الصحفي فازت بالمركز الأول بشائر بنت حبراس السليمية عن حوار صفحي مع المخرج التونسي أنيس الأسود وفي المركز الثاني فاز الخطاب بن أحمد المزروعي عن حوار مع الروائية الفلسطينية حزامة حبايب وفي مجال الخبر الصحفي فاز بالمركز الأول هاشم بن سيف الهاشمي عن خبر العوفي : لا نية للحكومة التحرير أسعار الوقود وفي المركز الثاني فاز حمود بن سيف المحرزي عن خبر النفط العمانية تعرض 10بالمائة من “خزان” للبيع أما في مجال الصورة الصحفية ففاز بالمركز الأول عبدالواحد بن فاضل الحمداني وفي المركز الثاني فاز سلطان بن سالم الحسني.

ثم قام راعي الحفل بتسليم الجوائز للفائزين وتكريم لجنة التحكيم، كما تم تقديم درع الجمعية كهدية لراعي الحفل.