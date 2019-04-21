فهد بن محمود يستقبل رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي

مسقط ـ العمانية : استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظهما الله.

وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بالضيف، أعرب سموه عن ارتياح السلطنة لسير العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين بفضل ما تحظى به من رعاية من لدن القيادة في كل منهما.

كما أشار سموه إلى أهمية أجهزة الرقابة ودورها في التنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة من أجل الصالح العام تناول الحديث خلال المقابلة وسائل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين ، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري عن اعتزازه بهذه الزيارة وما تتيحه من فرصة طيبة للاطلاع على التجربة العُمانية في مجالات الرقابة المالية والإدارية ، مشيداً بالتطور الشامل الذي تشهده السلطنة في العديد من المجالات، مؤكداً معاليه أهمية المباحثات التي يجريها مع المسؤولين بالسلطنة والتي تأتي في إطار ترسيخ أواصر التعاون المثمر بين البلدين.

وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد معالي الضيف نقل تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام التوفيق، وللشعب السعودي الشقيق اطراد التقدم والنماء.

حضر المقابلة معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كما حضرها سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.