الازدحام المروري واصطفاف المركبات على “دوار الجامع ” في شارع مزون تبحث عن حل

رصد : عيسى بن سلاّم اليعقوبي :

أصبح الازدحام المروري الشديد على دوار الجامع في شارع مزون الرئيسي بمنطقة الموالح بولاية السيب في تزايد مستمر نظرا لزيادة الكثافة السكانية في المنطقة وزيادة مستخدمي الطريق الذي يربط عددا من المناطق ببعضها فهذا الدوار يربط منطقة الخوض من جهة ومنطقة الموالح ومنطقة الحيل من جهة أخرى بالإضافة إلى القادمين من طريق مسقط السريع والمارين على شارع السلطان قابوس.

يوجد بمحاذاة الطريق عدد من المرافق والأسواق الرئيسية على جانبيه فهو طريق حيوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأصبح الدوار لا يستوعب هذا الازدحام الشديد ويأخذ من مرتاديه وقتا طويلا في الوصول إلى وجهاتهم.

وقد طالب عدد من مستخدمي هذا الطريق أن يتم تنفيذ جسر بدلا من الدوار الحالي وسيحل مشكلة هذا الازدحام ويسهل الحركة المرورية عليه والذي كما أشرنا يربط بين عدد من المناطق المأهولة في ولاية السيب والمرافق الخدمية المهمة .

بالاضافة إلى تسهيل الحركة المرورية فإن مثل هذه المشاريع تقلل بنسبة كبيرة فرص وقوع الحوادث المرورية وتقليل طوابير الازدحام المروري الذي تشكل عائقا كبيرا على مرتاديه كما أن الازدحام على هذا الدوار يمتد أكثر في حال وقوع حوادث مرورية لا قدر الله، لذا فإنه أصبح من الضروري عمل جسر يربط هذه المناطق عوضا عن الدوار لحل مشكلة الازدحام المروري والمساعدة على انسيابية الطريق بشكل عام .