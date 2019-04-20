تنفيذ فعاليات تمرين الأمن البحري اليوم

مسقط ـ العمانية : ينفذ مركز الأمن البحري اليوم تمرين (الأمن البحري 2019م) الذي ستجري فعالياته في مياه السلطنة ويشارك فيه عدد من أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى إلى جانب مشاركة الشركة الوطنية للعبارات وهي إحدى الشركات التابعة لشركة أسياد التابعة لوزارة النقل والاتصالات.

ويهدف التمرين إلى تنسيق وتوحيد الجهود والعمل التكاملي لكافة الجهات المعنية بمكافحة التهديدات الأمنية البحرية ، وتأمين سلامة خطوط الملاحة البحرية وقد تم وضع سير أحداث التمرين وخطط تنفيذه بما يحقق الأهداف الوطنية المتوخاة، ووفقا للمهام والواجبات الموكلة للمؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية المشاركة.

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