مجلس إدارة الصناعات الحرفية يبحث تجويد القطاع والتعاون مع المؤسسات الدولية

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية تجويد القطاع الحرفي وسبل التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالصناعات الحرفية كذلك ناقش الخطط والبرامج التي قام بتنفيذها خلال الفترة الماضية وذلك في اجتماعه برئاسة سعادة سالم بن محمد المحروقي نائب رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وذلك لاستعراض عدد من المواضيع المهمة في القطاع الحرفي ومراجعة ملخص تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع الأخير للمجلس في العام المنصرم ، كما تم بحث عدد من الخطط والبرامج المنفذة في مختلف مجالات القطاع الحرفي إلى جانب المصادقة على محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة خلال عام 2018 م .

واستعرض المجلس الحساب الختامي للهيئة لعام 2018 م كما اطلع على العديد من المواضيع المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الجهات ذات الاختصاص وقد تم إنهاء القرارات المناسبة بشأنها إلى جانب مناقشة المواضيع المتعلقة بتجويد القطاع الحرفي وبحث سبل التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالجانب الحرفي.

جدير بالذكر أن المجلس يحرص بشكل دائم على تبني مبادرات هادفة للنهوض بالقطاع الحرفي وزيادة إسهاماته التنموية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحرفية المعززة لمستويات الإنتاج المحلي للسلطنة من الصناعات الحرفية المطورة.

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