مكتب مجلس الدولة يناقش واقع استخدام اللغة العربية والتعليم الإلكتروني

في المحليات 18 أبريل,2019 نسخة للطباعة

عقد مكتب مجلس الدولة امس اجتماعه السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة حيث ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .

ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس.

هذا وقد ناقش المكتب مقترح “السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها” والذي كان المجلس قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسته وذلك في جلسته العادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة واستضاف المكتب في هذا الصدد المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية رئيسة اللجنة والمكرم الدكتور نبهان بن سيف اللمكي مقرر اللجنة لمناقشتهما حول المقترح.

وقد أشاد المكتب بجهود اللجنة في دراسة المقترح الذي يهدف إلى تشخيص واقع استخدام اللغة العربية في السلطنة، والسعي إلى وضع المقترحات المناسبة لإبراز مكانتها وحمايتها وتمكينها، واقتراح قانون أو وثيقة رسمية لتعزيز اللغة العربية، واقتراح الجهة الحكومية المناسبة التي يمكن أن تكون المرجع الرسمي لهذه الوثيقة ومتابعة تنفيذ السياسات الواردة فيها وقرر المكتب بعد مناقشة المقترح إحالته إلى الجلسة العامة المقبلة بعد تضمين ملاحظات المكرمين أعضاء المكتب ومرئياتهم حوله.

كما استضاف مكتب المجلس خلال الاجتماع المكرمة الدكتورة زهور بنت عبد الله الخنجرية لمناقشة المقترح المقدم من قبلها حول “دراسة السياسات الوطنية للتعليم الإلكتروني”واطلع المكتب على عدد من التقارير منها تقرير حول مشاركة المجلس في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 11-14 مارس 2019م، وتقرير الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث حول “الدين العام”، إضافة إلى الاطلاع على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماع المكتب السابق ، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.

وحدد المكتب في ختام اجتماعه بنود جدول أعمال الجلسة العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019م.