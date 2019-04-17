الاحتفال بافتتاح مبنى خدمات شرطة عمان السلطانية بالمصنعة

تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الفنية

ـ يحتوي على مركز أمني متكامل ومجمع للخدمات الشرطية كالجوازات والإقامة والأحوال المدنية

ضمن استراتيجية شرطة عمان السلطانية لبناء واستكمال منشآتها الشُرطية تم مساء أمس الاحتفال بافتتاح مركز شرطة المصنعة ومبنى خدمات الشرطة بمحافظة جنوب الباطنة رعى الافتتاح سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الاسكان بحضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات ، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من المشايخ والرشداء والمواطنين.

فعقب وصول راعي المناسبة شاهد والحضور الاستعراض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث أدى الطابور التحية العسكرية، ثم مر الطابور من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق)، وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ واُختتم الاستعراض بخروج الطابور من الميدان، بعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية .

بعد ذلك قام سعادة المهندس راعي الحفل يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات والحضور بجولة في أرجاء المركز ، ومبنى الخدمات ومركز الفحص الفني للمركبات الذي تم تزويده بأحدث أجهزة الفحص الآلي.

جدير بالذكر أن مبنى مركز شرطة المصنعة تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الفنية والتقنية ، من أجل تقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية للمواطنين والمقيمين ، كما يضم المبنى مركزاً أمنياً متكاملاً ومجمع خدمات للشرطة في مجالات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية ، ومرافق متعددة توفر بيئة مناسبة ومثالية لطبيعة الأعمال الشرطية.

من ناحية أخرى ناصر بن خميس بن محمد الخميسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة قائلا : بداية نبارك لأهالي ولاية المصنعة افتتاح هذا المركز الحيوي الذي سيقدم خدمات جليلة في كافة مناحي الحياة بكل سهولة ويسر حيث سيخفف العناء الذي كان يتكبده المواطن والمقيم في هذه الولاية العريقة لأن يوجد به شمولية وتكاملية في الخدمات.

أما رحمة بنت عبدالله النوفلي عضو المجلس البلدي بولاية المصنعة ورئيسة جمعية المرأة بالولاية فقالت : يعتبر افتتاح مركز شرطة المصنعة إضافة جديدة للولاية من حيث تقديم العديد من الخدمات مثل تجديد البطاقات المدنية والجوازات وفحص السيارات والمركبات ونحن فخورون بوجود هذا الصرح لأنه يعتبر إضافة جميلة تكلل الجهد والمشقة على أبناء الولاية ويقلل الازدحام على الولايات الأخرى المجاورة مثل ولاية الرستاق والسويق .