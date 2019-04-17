البحرية السلطانية العمانية والقوات البحرية الإيرانية تنفذان التمرين السنوي للبحث والإنقاذ

نفذت عدد من سفن البحرية السلطانية العمانية وعدد من سفن البحرية الإيرانية وبإسناد طائرات عمودية تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية فعاليات التمرين البحري المشترك (البحث والإنقاذ)، كما شارك في فعاليات التمرين شرطة خفر السواحل، وذلك في البحر الإقليمي العماني، والذي يأتي ضمن الخطط التدريبية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تبادل الخبرات وإدامة الكفاءة العالية في مختلف المجالات العسكرية، وقد اشتمل التمرين في إطار الخطة الموضوعة على المجالات التدريبية لإجراءات الإنقاذ ومتطلبات البحث البحري.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين السنوي على هامش اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة المنعقدة في مسقط خلال الفترة من الثالث عشر وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

شهد فعاليات التمرين العميد أول الركن حمد بن راشد البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط رئيس الجانب العماني للجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة والعميد أول الدكتور قدير نظامي مساعد رئيس الأركان للشوؤن الدولية ورئيس الجانب الإيراني للجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة، كما شهد فعاليات التمرين أعضاء لجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة للجانبين، وعدد من كبار ضباط البحرية السلطانية العمانية.

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