التربية والتعليم وأوكسيدنتال عمان يوقعان اتفاقية تركيب نظام درب السلامة لـ (1994) حافلة مدرسية بمسقط

بتكلفة 400 ألف ريال عماني

ـ النظام مربوط بالأقمار الصناعية ويتيح تتبع الحافلة ومراقبتها وإعلام ولي الأمر بنزول ابنه ومسحها لضمان خلوها من الطلاب

وقعت وزارة التربية والتعليم وشركة أوكسيدنتال عمان أمس بمبنى وزارة التربية والتعليم اتفاقية دعم مشروع تزويد الحافلات المدرسية بمحافظة مسقط بأجهزة الأمان والسلامة وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم ومن جانب الشركة ستيفن كيلي الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة، بحضور سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وعدد من مديري العموم في الوزارة وعدد آخر من مسؤولي الشركة.

وتتضمن الاتفاقية تركيب نظام درب السلامة في (1994) حافلة مدرسية في محافظة مسقط بتكلفة 400 ألف ريال عماني وسيتم بموجب هذه الاتفاقية البدء في تركيب هذه الأجهزة مع الشركة التي سترسو عليها مناقصة شراء وتركيب هذه الأجهزة، وستنفذ هذه الاتفاقية خلال عام دراسي ويعد ذلك استكمالا للأجهزة التي تم تركيبها سابقا في محافظة مسقط وكذلك في المديريات التعليمية الأخرى في المحافظات.

وبعد توقيع الاتفاقية استمع الحضور إلى شرح مفصل عن الموقع الإلكتروني للنظام قدمه إبراهيم بن علي الوهيبي رئيس قسم إدارة قواعد البيانات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بالوزارة الذي يمكن من خلاله التتبع المباشر للحافلة المدرسية من قبل المعنيين بالوزارة عن طريق البوابة التعليمية وكذلك شاشة تطبيق ولي الأمر والتي يتم من خلالها متابعته لحركة سير الحافلة ودخول ابنه وخروجه منها، ، مشيرا إلى أن من بين الأجهزة التي سيتم تركيبها في الحافلات المدرسية جهاز يتم من خلاله تسجيل كافة المواقف التي تحدث داخل الحافلة وربطه عن طريق الأقمار الاصطناعية بواسطة شريحة لنقل كافة البيانات عبر الإنترنت إلى كافة الخوادم بالوزارة، كما أن هناك بطارية لحفظ الطاقة بعد إطفاء السائق لمحرك الحافلة لمتابعة وتشغيل الكاميرا الخاصة بالاستشعاريات بالحركة لتقوم بعملية مسح داخل الحافلة للتأكد من خلوها من الطلبة، كما أن الحافلة مزودة بكاميرا خلفية وأمامية لمراقبة الحركة حول الحافلة لتجنب وقوع الحوادث ، كما أن هنالك جهازا قارئا للبطاقات الممغنطة للطالب والتي توضح لسائق الحافلة أعداد الطلبة أثناء دخولهم وخروجهم منها، كما ترسل رسالة لولي الأمر بخروج ابنه من الحافلة .