بحث التعاون الأكاديمي العسكري بين السلطنة وباكستان

تم أمس بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية في المجالات الأكاديمية العسكرية وسبل تعزيزها وذلك خلال استقبال الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس وفد جامعة الدفاع الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الذي يزور السلطنة حالياً.

وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالوفد الزائر، كما تم تبادل الأحاديث حول عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مجال التعاون التدريبي والأكاديمي العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية بمسقط.

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