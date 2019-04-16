فهد بن محمود يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بقطر

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر والوفد المرافق له الذي نقل تحيات القيادة في دولة قطر لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ وتمنياتهم الطيبة لجلالته.

وقد استعرض صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أوجه التعاون بين البلدين والحرص المشترك من الجانبين على تعزيزه، منوها سموه بتطور جهاز الرقابة المالية والإدارية في السلطنة وما توليه الحكومة لهذا الجهاز من اهتمام باعتباره من القطاعات التي تسهم بدور فعال في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

تناول الحديث خلال المقابلة سير علاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب معالي حمد بن ناصر المسند عن اعتزازه بهذه الزيارة وما تتيحه من فرصة طيبة للاطلاع عن كثب على التجربة العُمانية في مجالات الرقابة المالية والإدارية، مشيدا معاليه بالتطور الشامل الذي تشهده عُمان، ومؤكدا على أهمية المباحثات التي يجريها في السلطنة والتي تأتي في إطار ترسيخ أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.

حضر المقابلة معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة..

كما حضرها سعادة علي فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة.

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