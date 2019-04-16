قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل رئيس اللجنة التشريعية بحكومة غرب استراليا

مسقط ـ العمانية : استقبل اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس معالي بيتر واطسون رئيس اللجنة التشريعية بحكومة غرب استراليا والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك حضر المقابلة العميد الركن بحري مهندس مرهون بن منصور الريامي مدير عام الإسناد بقيادة البحرية السلطانية العمانية.

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