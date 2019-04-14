جمعية الصحفيين العمانية تحتفل الأحد القادم بتسليم جائزة الإجادة الصحفية

تحتفل جمعية الصحفيين العمانية يوم الأحد القادم بتسليم جائزة الاجادة الصحفية لعام ٢٠١٨ يرعى الحفل معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والصحفيين والإعلاميين.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في المسابقة في مجالات الخبر الصحفي والتحقيق الصحفي والحوار الصحفي والمقال الصحفي والصورة الصحفية في نسختها الثانية في ضوء الاهتمام والرعاية الذي توليه الجمعية لتحفيز الإعلاميين على إبراز قدراتهم وامكانياتهم في مجال العمل وبما يعزز من قدراتهم ويرتقي بأعمالهم ويعرف بنتاجهم الإعلامي.

وتهدف الجمعية من تنظيم المسابقة إلى إيجاد مناخ تنافسي بين زملاء المهنة لإبراز المواهب والإمكانيات وبالتالي رفد المؤسسات الصحفية بأعمال متميزة في مضمونها وقادرة على إثراء المشهد الصحفي بما يوجد مساحة يتنافس فيها الصحفيون لتقديم أفضل وأجود ما لديهم وفق أسس صحفية ملتزمة بمعايير المهنة، وتقوم أهداف الجائزة أيضاً على إذكاء روح المنافسة بين العاملين في مهنة الصحافة للبحث عن مواضيع صحفية استثنائية قادرة على المنافسة بجانب دفع الصحفيين نحو تجويد أعمالهم وتطوير محتواها وطريقة كتابتها بجانب إثراء الصحف بالأعمال الصحفية على أعلى معايير المهنية وجعل الصحفيين جاهزين بأعمال قادرة على المنافسة في مسابقات عربية ودولية على الدوام.

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