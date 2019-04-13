مؤتمر المستشفى السلطاني يوصي باستعمال تخدير موضعي للحالات التي لايمكن استعمال التخدير الكامل لها

في ختام أعماله أمس

ـ التأكيد على أهمية مراعاة القانون الطبي لحفظ حقوق المريض وتحديث برتوكولات الجلطات

خرج مؤتمر المستشفى السلطاني العالمي الثاني في ختام أعماله أمس بعدد من التوصيات الهامة من بينها استحداث دراسات علم الأنسجة المشيمة في تشخيص الأمراض ليتسنى للأطباء الفحص الكيميائي المناعي وتطوير الطرق العلاجية في العناية المركزة لعلاج فشل مرض الكبد الحاد والمزمن وضرورة استعمال تخدير موضعي عن طريق العمود الفقري للحالات التي لايمكن استعمال التخدير الكامل للجزء السفلي من الجسم.

كما أوصى المؤتمرون بضرورة تفعيل أنظمة الحكومة الالكترونية في إدارة الاعمال الإدارية لتنشيط وإدارة الاعمال، ومراعاة القانون الطبي من حيث حفظ حقوق المريض وحقوق العاملين في المجال الطبي، وتحديث البرتوكولات للوقاية من الجلطات بصفة عامة وضرورة اشراك المريض في اتخاذ القرار العلاجي وتحديث البروتوكولات في علاج السرطانات البولية وتقوية الحافز المهني لدى الموظفين.

ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر ضرورة استبدال الصمامات عند المريض بالصمامات البيولوجية واستعمال طب الأعماق في مضاعفات خروج نقص الاوكسجين عند المريض، واهمية تحديث العلاج الطارئ للنزيف الدماغي، وضرورة استعمال الخلايا الجذعية في علاج الحمى المنجلية عند الأطفال ووجوب تحديد الغدد اللمفاوية الخاصة بالعلاج الكيماوي ومراعاة المعايير الدولية في مختلف القياسات والأجهزة المستخدمة للتأكد من كفاءة ودقة عمل كاميرات الجاما والأجهزة الأخرى المستخدمة في قياس الجرعات التشخيصية والعلاجية وأهمية العمل بوجود تعاون متواصل ما بين دائرة التمريض بالمستشفى وخبرات دولية لهدف تعزيز جودة الرعاية التمريضية، وضرورة أهمية عمل الاشعة التشخيصية في التعامل مع الحالات الطارئة والتركيز على توفير الخدمة في جميع محافظات السلطنة والتركيز على التطوير والتدريب وضبط الجودة.

وكان المؤتمر قد نظمته وزارة الصحة ممثلة في المستشفى السلطاني بالتعاون مع المجلس العماني للاختصاصات الطبية والجمعية الطبية العمانية وعدد من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وبمشاركة محلية ودولية واسعة استمر لمدة ثلاثة أيام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وشهد مجموعة مؤتمرات مثلت اغلب تخصصات المستشفى السلطاني، وأقيمت بالتزامن مع بعضها البعض بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف من مختلف الفئات الطبية والطبية المساعدة من المستشفى السلطاني والمؤسسات الصحية من مختلف محافظات السلطنة ومن القطاع الخاص والجمعيات والروابط الاهلية اضافة لمشاركين آخرين من دول مجلس التعاون وحاضر خلاله (282) محاضراً من نخبة المحاضرين والخبراء والمتخصصين في تخصصات الطب المختلفة من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف دول العالم.