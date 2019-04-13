السلطنة تشارك في أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الحرفي العالمي بتايلاند

في المحليات 14 أبريل,2019 نسخة للطباعة

شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية في الاجتماع الخامس لمجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادي المنعقد بمدينة شيانغ ماي بمملكة تايلاند.

ترأس وفد السلطنة معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء من الدول الأعضاء بالمجلس حيث ناقش مجالات متنوعة من العمل الحرفي كالتطوير والتأهيل والتدريب الحرفي الى جانب الوقوف على المبادرات الدولية الرامية الى تجويد المشاريع المؤسسية المعنية بتنمية إستدامة قطاع الصناعات الحرفية بمختلف الدول الاعضاء بمجلس الحرفي العالمي.

كما تضمن كلمة لنائب حاكم مدينة شيانغ ماي أشار فيها لأهمية التقارب الانساني والدور الذي تسهم فيه الصناعات الحرفية باعتبارها هوية ثقافية تشترك فيها الكثير من الحضارات والثقافات ، فيما أوضحت الدكتورة غادة حجاوي رئيسة مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادي أن المبادرات التي شهدتها مسيرة مجلس الحرف العالمي تجسد الشراكة المثمرة بين الدول الأعضاء .

من ناحية أخرى ثمنت رئيسة مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادي جهود السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية في ضمان تحقيق إنجازات مؤسسية ساهمت في وصول الصناعات الحرفية العُمانية إلى العالمية واعتبار السلطنة نموذجاً دولياً لتطوير الحرف واستمراريتها مع الأخذ بالأصالة والحداثة العصرية بمعايير التوازن والدقة كما اشتمل الاجتماع الخامس لمجلس الحرف العالمي على اعتماد جدول الأعمال والموافقة على محضر الاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي والذي عُقد بالنيبال، مع مناقشة تقارير رؤساء لجان مجلس الحرف العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي والاطلاع على تقرير لجنة حقوق استخدام شعارات المجلس بالإضافة لتقرير لجنة جائزة التميز لمجلس الحرف العالمي واستعراض مقترحات استضافة الدورة الـ(38) للجمعية العامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

كما ناقش ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادي عددا من المبادرات والمشاريع التطويرية كمشروع الموسوعة الالكترونية للحرف اليدوية لدول اقليم آسيا والمحيط الهادي ومقترح مؤسسة التراث الاسيوي بشأن المنسوجات اليدوية العالمية إضافة للاطلاع ومناقشة مجموعة من المقترحات الابتكارية والمؤسسية للمجلس.

تجدر الإشارة الى أن الهيئة العامة للصناعات الحرفية حققت العديد من الاستحقاقات الاقليمية والدولية المرتبطة بمجلس الحرف العالمي وفي مقدمتها الفوز بثماني جوائز دولية ضمن مسابقة مجلس الحرف العالمي لعامي 2017م و2018م إلى جانب إنجاز حزمة من الأهداف التطويرية للأنظمة واللوائح التشريعية المتعلقة بالقطاع الحرفي والتي تضمنتها خططها الاستراتيجية وفي الوقت الذي يتواصل فيه العمل على تطبيق معايير قانونية حمائية تضمن استمرارية الصناعات الحرفية وصولا إلى الارتقاء بالأداء والعمل الحرفي وفق أفضل الممارسات الرقابية المنظمة للإنتاج والتطوير الحرفي، وتعكف الهيئة على تطوير عدد من الأنظمة والقوانين لتطوير وتدعيم البنية التشريعية للقطاع الحرفي بما يخدم كافة الحرفيين.

وتكريماً للجهود الدولية للسلطنة فقد جددت الجمعية العمومية لمجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ ثقتها بالسلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية باختيارها نائبًا لرئيس منطقة غرب آسيا في الجمعية للدورة الثانية التي ستمتد حتى 2020م ويأتي اختيار السلطنة بفضل الجهود التي تبذلها في تنمية وتطوير القطاع الحرفي والرعاية الكريمة التي يتلقاها هذا القطاع من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

يأتي اختيار الهيئة العامة للصناعات الحرفية لمنصب نائب رئيس مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادي لمنطقة غرب آسيا نظير إدارتها المجيدة للقطاع الحرفي وتحديثها للمنظومات التشريعية للصناعات الحرفية بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الدولي في مجالات تطوير الحرف والحفاظ على استمراريتها، إضافة إلى جهودها في دعم المبادرات الدولية المعززة للعمل المشترك نحو حماية الحرف والصناعات التقليدية والسعي لتطوير آليات التأهيل والتدريب الحرفي بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية بهدف التركيز على تنمية وصقل مهارات الحرفيين وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لاستدامة القطاع الحرفي.