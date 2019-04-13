المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يصدر تنبيهات بغزارة الأمطار اليوم

فيما بدأت تأثيرات المنخفض الجوي بهطول أمطار متفاوتة الغزارة

ـ توقعات بهطول أمطار من 30 إلى 75 مليمترا مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع نزول الأودية على المحافظات الشمالية للسلطنة تعليق الدراسة اليوم بمدارس السلطنة ومراكز التأهيل عدا ظفار والوسطى

مسقط – من سهيل بن ناصر النهدي :

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

الجبل الأخضر ـ من سليمان أولاد ثاني:

تشير آخر التحاليل لخرائط الطقس والتنبؤات الجوية الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرارية تعمق المنخفض الجوي اليوم على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة وتواصل هطول الأمطار شديدة الغزارة مصحوبة بتساقط لحبات البرد ورياح نشطة مع جريان الأودية على معظم الولايات الشمالية .

وقد أصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عصر أمس تنبيها رقم (واحد)بغزارة الأمطار جاء فيه “نظرًا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة والتي قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 30 إلى 75 مليمترا مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع نزول لبعض الأودية على محافظات مسقط، ومسندم، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والظاهرة والبريمي .

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس تعليق الدراسة اليوم في المدارس الحكومية والخاصة بكافة محافظات السلطنة ماعدا ظفار والوسطى بالتنسيق مع المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بسبب المنخفض الذي تتعرض له البلاد وحفاظا على الطلاب والكادر التدريسي والإداري والممتلكات بالمدارس من الأمطار الغزيرة التي يتوقعها المركز الوطني للإنذار المبكر على أن تستأنف الدراسة يوم غد الاثنين.

فيما نوهت وزارة التنمية الاجتماعية وبعد التواصل مع المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عن تعليق العمل والتأهيل اليوم في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الحضانات وأركان بيوت نمو الطفل في كافة محافظات السلطنة ما عدا محافظتي ظفار والوسطى على أن يستأنف العمل والتأهيل في هذه المؤسسات يوم غدٍ الاثنين.

كما أعلنت جامعة السلطان قابوس عن تعليق الدراسة بالجامعة (اليوم) نظرا للحالة الجوية ومراعاة للطلبة القاطنين بمختلف ولايات السلطنة، على أن يتم استئناف الدراسة يوم غد الاثنين .

وكانت السلطنة قد شهدت أمس بدء تأثيرات المخنفض الجوي العميق بهطول أمطار غزيرة على ولايات شناص والمصنعة

ونيابة الجبل الأخضر وغيرها من الولايات ، كما شهدت محافظة مسقط هطول أمطار متفاوتة الغزارة .

ففي ولاية المصنعه هطلت مساء أمس أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على قرى الولاية مصحوبة برعد وبرق.

وفي نيابة الجبل الأخضر هطلت أمس أمطار غزيرة إلى متوسطة سالت على إثرها الأودية والشعاب واختزنت المياه ببعض السدود الجوفية بالمياه.حيث تركزت الأمطار على قرى النيابة وجبال الحجر الغربي منها.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.