جلسة مشاورات سياسية بين السلطنة والنمسا

فيينا ـ العمانية: عقدت السلطنة وجمهورية النمسا أمس الأول بمقر وزارة الخارجية النمساوية (فيينا) جلسة مشاورات سياسية ترأس الجلسة عن الجانب العُماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما ترأسها عن الجانب النمساوي معالي الدكتورة كارين كنايسل وزيرة خارجية جمهورية النمسا.

بحثت الجلسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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