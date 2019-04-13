تكريم المجيدين من حفظة القرآن الكريم في سمائل وبدبد

سمائل ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

أقام مكتب الإشراف التربوي بسمائل مؤخراً بقاعة مكتب والي سمائل حفل تكريم المجيدين في مسابقة حفظ القرآن الكريم لمدارس ولايتي سمائل وبدبد.

رعى حفل التكريم الشيخ المكرّم محمد بن عبدالله الخليلي عضو مجلس الدولة بحضور سعادة الشيخ ماجد بن خليفة الحارثي والي سمائل والمدعوين.

في بداية الإحتفال قدم عدد من الطلبة المجيدين والفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة تلاوات مختارة من القرآن الكريم، ثم فن العازي التي تشتهر به ولاية سمائل، كما ألقى عامر بن سعيد السليمي مشرف التربية الإسلامية بالمكتب كلمة قال فيها: يبلغ عدد المكرمين من الطلاب والطالبات 181 طالباً وطالبة بما فيهم الطلاب المتأهلين على مستوى الوزارة وعددهم 7 والطلاب المتأهلين للتصفية الثانية وعددهم 39 والطلاب الحاصلين على درجة 90 فأعلى وعددهم 119 وطلاب المدارس الخاصة وعددهم 12 طالباً، كما تم تكريم 55 معلماً ومعلمة بذلوا جهوداً في مدارسهم ليرتقوا بطلابهم.

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